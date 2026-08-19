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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23412939 www.24chasa.bg

Жертвите на земетресението в Колумбия достигнаха 312, а в неизвестност са 290

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СНИМКА: Ройтерс

Броят на жертвите от земетресението в Колумбия на 10 август достигна 312, съобщи правителството, цитирано от ЕФЕ.

Земетресението с магнитуд 7,4 е ранило 4611 души, а 290 все още са в неизвестност. Спасени са 358 души от разрушените сгради, посочи БТА.

Националният институт по съдебна медицина е идентифицирал 306 от 312-те тела. Най-тежко са засегнати департаментите Чоко, Калдас, Рисаралда и Вале дел Каука. Сред жертвите има 24 деца и младежи.

Най-много загинали са регистрирани в Кали - 144, следвана от Перейра със 107. Междувременно официалните данни за броя на жертвите остават противоречиви.

СНИМКА: Ройтерс

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