Иран предупреди страните от Залива: Помощта за САЩ ще се приема като участие във войната

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Иран предупреди държавите от Персийския залив да не оказват помощ на американските военни, като заяви, че ще приема подобни действия като участие във военните операции на Вашингтон срещу Техеран. Предупреждението отправи началникът на Генералния щаб на иранските въоръжени сили Али Абдолахи, посочи БТА.

Междувременно Иран отхвърли като „напълно необосновани" твърденията на Обединените арабски емирства, че е изстрелял две балистични ракети срещу страната. По-рано властите в ОАЕ съобщиха, че ракетите са били прехванати.

Предупреждението идва на фона на засилващото се напрежение между Иран, САЩ и държавите от региона.