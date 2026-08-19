Дрон се разби в двора на полицейски участък в Турция (Видео)

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Дрон се разби в двора на полицейски участък в черноморската провинция Трабзон, съобщи turkiyetoday.

Инцидентът е станал в района Арсин около 19:00 часа местно време (16:00 часа по Гринуич). Няма пострадали, но са нанесени щети на четири автомобила, както и са счупени прозорци на полицейската сграда и близки търговски обекти. Районът е отцепен, а властите са започнали разследване.

Още безпилотни летателни апарати край турското крайбрежие

Губернаторът на Трабзон Тахир Шахин посети мястото и огледа района след падането на обекта. Той съобщи, че екипи от криминалисти изследват останките като част от мащабното разследване.

„Информация ще бъде предоставена, след като приключи разследването за произхода на летателния апарат", заяви Шахин.

Инцидентът се случва на фона на поредица от случаи, свързани с дронове, по турското черноморско крайбрежие през последните седмици.

Миналата седмица властите откриха фюзелажа на произведен в Русия дрон тип „Гербера", изхвърлен на брега в северозападната провинция Сакария. Силите за сигурност изследваха останките и установиха, че по тях няма експлозиви.

По-рано същата седмица руски безпилотен летателен апарат беше открит и в морето край северозападната провинция Дюздже. Властите извадиха апарата и го откараха за допълнително изследване.

Активността на дронове се увеличи в целия Черноморски регион, след като Русия и Украйна засилиха използването на безпилотни летателни апарати при атаки срещу военна, енергийна и транспортна инфраструктура, както и срещу търговски кораби.

Съседни страни членки на НАТО също се сблъскаха с навлизане на дронове, свързано с войната. Миналата седмица дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и беше свален от испански изтребител на НАТО. От Алианса заявиха, че летателният апарат изглежда е бил руски.

За Турция, която контролира Босфора и се намира на южния бряг на Черно море, засилената военна активност поражда опасения за сигурността на цивилното корабоплаване, охраната на крайбрежието и възможността войната да се разпространи допълнително извън зоната на конфликта.

По-рано този месец турското външно министерство предупреди, че войната между Русия и Украйна все повече се разпространява в Черно море и засяга цивилни плавателни съдове. Анкара изрази „сериозна загриженост" от нарастващото напрежение и призова за мерки за защита на корабоплаването.

Впоследствие външният министър Хакан Фидан предложи мораториум върху атаките срещу критична инфраструктура в Черно море, като заяви, че подобно споразумение би могло да помогне за гарантиране на морската сигурност и предотвратяване на по-нататъшна ескалация.

Русия отхвърли идеята за по-широко примирие в Черно море. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва не е получила официално предложение от Турция и предупреди срещу „половинчати мерки", които биха могли да дадат облекчение на Украйна, без да решат по-широкия конфликт.