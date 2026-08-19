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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23413053 www.24chasa.bg

Четирима загинаха при руска атака с дронове срещу автобус в Херсон

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Дронове Снимката е илюстративна, източник: Getty Images

Четирима души са загинали рано тази сутрин при руска атака с дронове, поразила автобус в украинския град Херсон, предадоха Ройтерс и БТА, като се позоваха на ръководителя на областната военна администрация Олександър Прокудин.

При удара са ранени четири жени, които са откарани в болница. Прокудин публикува в "Телеграм" замъглени снимки на жълтия автобус със счупени прозорци и окървавени стъпала.

Атаката срещу Херсон е част от поредния масиран руски удар срещу Украйна, започнал късно снощи. По данни на украинските Военновъздушни сили Русия е използвала две балистични ракети "Искандер-М", 65 щурмови безпилотни летателни апарата от типа "Шахед", включително с реактивни двигатели, "Гербера", дронове примамки "Пароди" и муниции с дълго време на престой "Бандерол".

Те са били изстреляни от Курска и Орловска област, както и от временно окупираните части на Донецка област и Крим.

В отблъскването на въздушната атака са участвали украинската авиация и противовъздушната отбрана, подразделения за радиоелектронна борба, групи за борба с дронове и мобилни огневи групи.

По предварителни данни към 8,30 часа тази сутрин са били свалени или неутрализирани 56 дрона и две управляеми ракети "Бандерол" в северната, южната и източната част на Украйна.

Дронове Снимката е илюстративна, източник: Getty Images

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