Нова гореща вълна връхлита Румъния, температурите стигат 39 градуса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нова гореща вълна ще обхване Румъния от четвъртък, 20 август, като температурите на места ще достигнат 39 градуса. Националната метеорологична администрация издаде предупреждения за опасно горещо време за почти цялата страна, съобщават местните медии.

Оранжев код ще бъде в сила за Банат, западната и южната част на Олтения, южната част на Кришана и югозападната част на Трансилвания. Именно в западните и югозападните райони се очакват и най-високите температури.

Жълт код за жеги е обявен за Молдова, Марамуреш, Мунтения, по-голямата част от Трансилвания, както и за северните части на Олтения и Кришана.

На повечето места индексът на топлинния комфорт ще достигне или надхвърли критичния праг от 80 единици.

Нощите също ще останат много топли. Минималните температури ще бъдат предимно между 20 и 23 градуса, а на места ще достигат 26 градуса.

Жегата ще обхване и Букурещ. В петък в румънската столица се очакват температури от 37-38 градуса.