Лагард призова Европа да не пропуска революцията на изкуствения интелект

Европа не може да си позволи да пропусне революцията в областта на изкуствения интелект, след като до голяма степен остана встрани от първата дигитална революция. За това предупреди президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард по време на дискусия, организирана от Световния икономически форум в Женева, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Европа до голяма степен пропусна първата дигитална революция, тъй като икономическите ползи от разпространението на информационните и комуникационните технологии бяха осъществени непропорционално на други места", посочи Лагард.

„Не можем да си позволим да повторим този опит с изкуствения интелект - втората дигитална революция", предупреди тя.

Пазарът на изкуствен интелект се разраства стремително от 2022 г., а конкуренцията се води основно между американски гиганти като OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft и Amazon и китайската DeepSeek, отбелязва АФП.

Според Лагард обаче Европа има добри позиции в някои отношения, за да се възползва от новите технологии. Проблемът според нея е в „трудностите при превръщането на знанията в търговски успех".

„ЕС представлява 6 на сто от световното население, но не по-малко от 15 на сто от научните работници в света. Освен това Европа има близо една пета от най-цитираните научни публикации в света", посочи президентът на ЕЦБ.

Лагард открои като пречка и разпокъсаността на европейските пазари. По думите ѝ „фрагментацията на пазарите намалява рентабилността на мащабното разрастване на бизнеса в Европа, докато фрагментацията на финансовите пазари прави това разрастване по-трудно за финансиране".

ЕС от години се опитва да интегрира капиталовите си пазари, за да предостави повече инвестиционни възможности на европейските граждани и да осигури повече капитал за компаниите. Целта на европейските лидери е споразумение за по-добра интеграция да бъде постигнато до края на 2026 г., припомни Лагард.

Тя посочи и „окуражаващи признаци" в европейската надпревара за изкуствен интелект. Според данни от проучвания компаниите в еврозоната планират през 2026 г. да насочат средно около 9% от общите си инвестиции към тази технология.