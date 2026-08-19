Япония разкритикува САЩ за санкциите срещу председателя на Международния наказателен съд

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Япония определи като „много неудачно" решението на САЩ да наложат санкции срещу японския съдия Томоко Акане, която е председател на Международния наказателен съд (МНС), и срещу висш прокурор на съда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Агенцията отбелязва, че това е рядък случай, в който Токио открито критикува своя съюзник Вашингтон.

Реакцията последва решението на американския държавен секретар Марко Рубио да наложи санкции на Акане и на Абдулай Сей - сенегалски адвокат от екипа на прокуратурата, поискал издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Япония последователно подкрепя МНС в усилията му да преследва и наказва най-тежките престъпления, които предизвикват безпокойство в международната общност", заявиха от японското Министерство на външните работи.

Санкциите са поредна стъпка в кампанията на администрацията на Доналд Тръмп срещу базирания в Хага съд, създаден през 2002 г. за преследване на военни престъпления, геноцид и престъпления срещу човечеството.

Япония разчита до голяма степен на американската военна мощ за отбраната си и рядко отправя критики към Вашингтон. Санкциите срещу представители на МНС обаче предизвикаха реакция и сред европейските съюзници на САЩ.

Нидерландският външен министър Том Берендсен също заяви, че страната му се противопоставя на американските санкции, и покани Акане да обсъдят „нашата продължаваща подкрепа".

Още през декември председателят на МНС предупреди, че санкциите на САЩ могат „бързо да подкопаят дейността на съда във всички ситуации и дела и да застрашат самото му съществуване".

Вашингтон наложи санкции на няколко служители на МНС и миналата година заради заповедите за арест на Нетаняху и бившия израелски министър на отбраната Йоав Галант, както и заради предишно разследване на американски войски в Афганистан.

Мерките замразяват евентуалните активи на санкционираните лица под американска юрисдикция и на практика блокират достъпа им до финансовата система на САЩ, отбелязва Ройтерс.