Пентагонът: САЩ е готова да победи всяка заплаха

Американските въоръжени сили разполагат с огнева мощ, необходима за победа над всяка заплаха, заяви високопоставен представител на Пентагона, докато Вашингтон се фокусира върху попълването на оръжейните си запаси на фона на войната с Иран и разширяването на американския арсенал.

„Президентът Доналд Тръмп, министърът на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Кейн заявиха ясно: ние сме готови", каза заместник-министърът на отбраната по въпросите на придобиването и поддръжката Майкъл Дъфи пред Fox News.

„Американските въоръжени сили могат да победят всяка заплаха във времето и на мястото, които ние изберем, и мисля, че това продължава да е вярно и днес", добави Дъфи.

Коментарите му идват на фона на засиленото внимание към американските оръжейни запаси, тъй като конфликтите в чужбина, включително войната с Иран, увеличават търсенето на ракети и други боеприпаси.

„Президентът Тръмп и министърът Хегсет са ангажирани с възстановяването на военната мощ, съживяването на отбранителната индустриална база, така че сега и в бъдеще да разполагаме с необходимите оръжия", заяви той.

Дъфи каза, че администрацията все пак иска да ускори производството и да изгради по-големи резерви.

„Винаги бихме искали да разполагаме с повече оръжия, отколкото имаме в момента, и именно затова сме толкова фокусирани върху работата с нашите индустриални партньори, сключването на тези договори и гарантирането, че ще увеличим производството на тези ключови ракети възможно най-бързо."

„Наваксваме изгубеното време. Администрацията на Байдън не изпълни задачата. Тя не се съсредоточи върху развитието на индустриалната база, от която се нуждаем, за да гарантираме, че ще разполагаме с достатъчно боеприпаси в обозримо бъдеще", добави той.