Семейството на Тупак напусна съдебната зала заради снимки от аутопсията му

Снимки от аутопсията на Тупак Шакур бяха показани по време на процеса за убийството му в Лас Вегас, а част от роднините на рапъра напуснаха съдебната зала, когато прокуратурата представи кадрите, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Други останаха, но отместиха поглед при показването на снимките.

Обвиняем за убийството е 63-годишният Дуейн „Кийфи Ди" Дейвис. Според прокуратурата той е организирал стрелбата от автомобил, при която Шакур е смъртоносно ранен през 1996 г. Дейвис пледира невинен, а защитата му определи версията на обвинението като „измислица".

Съдебният патолог д-р Лиза Гавин разказа пред съдебните заседатели за нараняванията на рапъра. Един от куршумите е причинил кръвоизлив в белия му дроб, който впоследствие е бил отстранен от лекарите в опит да спасят живота му. Други куршуми са засегнали червата и други части на тялото. Шакур прекарва шест дни в болница, преди да почине.

Гавин не е присъствала на аутопсията през 1996 г., но е призована като свидетел, тъй като патологът, извършил изследването, вече е починал.

Братовчедът на Шакур Зайд Акиниела решил да остане в залата, за да научи повече за случилото се.

„Чувствам, че подробностите, особено за хората, които са му близки, помагат в процеса на скръб", каза той. По думите му семейството е чакало близо 30 години, за да разбере напълно обстоятелствата около смъртта на рапъра. Акиниела призна, че видяното го е оставило „много ядосан" и „много тъжен".

Според прокуратурата убийството е било отмъщение за нападение над Орландо „Бейби Лейн" Андерсън, племенник на Дейвис. По-рано същия ден Андерсън бил нападнат от хора от обкръжението на Шакур в хотел и казино след боксов мач между Майк Тайсън и Брус Селдън.

В съда беше показан и запис от охранителни камери, на който група хора напада човек, повален на земята. На други кадри се виждат Шакур и хората около него да се придвижват през претъпканото казино.

Няколко часа по-късно Шакур пътувал в черно BMW с музикалния продуцент Марион „Шуг" Найт, когато по автомобила били произведени изстрели от бял кадилак. Според обвинението в него били Дейвис, Андерсън и още двама мъже. Дейвис не е обвинен, че лично е стрелял по рапъра.

Пред съда свидетелства и бившият охранител на Найт Джеймс Макдоналд, който е бил свързан с групировката Mob Piru Bloods. Дейвис е бил член на конкурентната South Side Compton Crips. Макдоналд свидетелства неохотно, след като съдът го задължи да го направи.

„Не исках да бъда част от това", каза той, обръщайки се към подсъдимия.

След заседанието Макдоналд заяви пред журналисти, че прокуратурата е искала от него да потвърди, че е видял Дейвис и други хора пред клуб 662 в нощта на убийството, както и да обясни защо Андерсън е бил нападнат.

„Няма да изпращам друг чернокож мъж в затвора", заяви той.

Процесът продължава с разпити на свидетели и представяне на доказателства за събитията, предшествали убийството на Тупак Шакур.