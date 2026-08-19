Ирански хакери 13 години крали данни от десетки университети и компании

Хакерите са откраднали и сценарии и други материали, свързани с популярния сериал „Игра на тронове"

Иранска хакерска мрежа е проникнала в хиляди акаунти на учени и изследователи от университети по света и е откраднала над 31 терабайта научни материали и интелектуална собственост. Сред мишените са били 144 американски и 178 чуждестранни университета, както и десетки компании и държавни организации. Хакерите са атакували и стрийминг платформата HBO, откъдето са откраднали материали от „Игра на тронове" и са поискали милиони долари откуп, съобщава ynetnews.

Според обвинителния акт членове на базирания в Техеран Институт „Мабна" са действали от 2013 г. и са компрометирали около 8000 акаунта на преподаватели и изследователи от 144 американски университета и още 178 университета по света, включително институции в Израел. Според обвинението хакерите са откраднали над 31 терабайта научни изследвания, книги, академични публикации и интелектуална собственост. Те са проникнали и в имейл акаунти на служители на 42 американски, 11 европейски компании, както и на няколко правителствени и международни организации.

Сред жертвите е била и HBO, откъдето хакерите са откраднали сценарии и други материали, свързани с „Игра на тронове". По-късно членове на мрежата са се опитали да изнудват компанията за около 6 милиона долара в биткойни. Държавният департамент на САЩ предлага награди до 10 милиона долара за информация, която може да доведе до местонахождението на петима от обвиняемите.

Институтът „Мабна" е основан през 2013 г. от двама от обвиняемите. Според прокуратурата корпоративната му структура е прикривала организирана мрежа от служители, изпълнители и наети хакери, които са приемали поръчки от ирански държавни структури и частни клиенти. Операцията срещу университетите е била извършена по поръчка на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, твърдят прокурорите, докато други атаки са били възлагани от допълнителни ирански клиенти.

Членовете на мрежата са разпределяли задачите помежду си – идентифицирали са цели, подготвяли са фишинг съобщения, регистрирали са фалшиви интернет домейни, съхранявали са откраднати пароли и са продавали достъп до компрометирани бази данни. Министерството на правосъдието на САЩ описва „Мабна" като организирана хакерска услуга, работила както за иранската държава, така и с цел печалба.

Според обвинението над 100 000 академични акаунта по света са били набелязани като потенциални цели, като около половината са принадлежали на изследователи в САЩ. Имената на засегнатите израелски университети, както и броят на компрометираните акаунти във всяка институция, не са били разкрити.

Хакерите не са се ограничавали до отбранителни изследвания или чувствителни технологии. Според прокурорите те са търсили материали в областта на науката, инженерството и медицината, както и в социалните науки и други професионални сфери. Американските университети са похарчили приблизително 3,4 милиарда долара за придобиването на академичните материали и достъпа до бази данни, използвани от хакерите. Според оценка на ФБР обемът на откраднатата информация е бил три пъти по-голям от цялата печатна колекция на Библиотеката на Конгреса.

Кампанията до голяма степен е разчитала на подробно проучване на отделните жертви. Членове на мрежата са търсили онлайн информация за преподаватели и изследователи, проучвали са техните области на експертиза и публикуваните от тях научни трудове, след което са изпращали съобщения, представяйки се за изследователи от други университети. Фалшивият подател е твърдял, че е прочел някоя от публикациите на жертвата, и е искал да получи допълнителни материали.

Линк в съобщението е водел към измамна страница за вход, която е била направена да изглежда почти идентично с истинския сайт на университета. Всеки, който е въвел потребителско име и парола, на практика е предоставял данните си на хакерите. След това те са използвали откраднатите идентификационни данни, за да получат достъп до академичните акаунти и да изтеглят научни статии, електронни книги, дисертации и други материали.

Откраднатата информация не е била предназначена единствено за Гвардейците на ислямската революция или други държавни клиенти. Част от нея е била превърната в търговски продукт. Според обвинението сайтът Megapaper.ir е продавал откраднати статии и книги, докато Gigapaper.ir е позволявал на клиенти в Иран да използват компрометирани академични акаунти, за да получават директен достъп до онлайн библиотеките на чуждестранни университети.

Срещу компании и правителствени структури хакерите са използвали т.нар. password spraying – техника, при която се събират имената и имейл адресите на служители от интернет и се правят опити за достъп до голям брой акаунти с помощта на често използвани или стандартни пароли. След проникване те понякога са изтегляли цели пощенски кутии и са създавали автоматични правила за препращане, така че новите съобщения да продължават да достигат до тях без знанието на служителите.

Сред мишените са били компании от технологичния, консултантския, маркетинговия, банковия, биотехнологичния и здравния сектор, както и Министерството на труда на САЩ, Федералната комисия за енергийно регулиране, властите в щатите Хаваи и Индиана, ООН и УНИЦЕФ. Според прокурорите разходите за разследване и възстановяване на системите на някои от жертвите са надхвърлили 20 милиона долара.

Според новия обвинителен акт Бехзад Месри и още петима членове на мрежата са били пряко замесени в атаката срещу HBO. Преди това Месри е работил по кибератаки срещу военни системи, софтуер за ядрени съоръжения и израелска инфраструктура от името на иранската армия, твърдят прокурорите.

Искането за откуп към HBO първоначално е било за 5,5 милиона долара в биткойни, а по-късно е увеличено на 6 милиона долара. В едно от съобщенията е била включена снимка на Нощния крал от „Игра на тронове", придружена от заплашителния подпис „Успех на HBO". След като компанията е отказала да плати, част от откраднатите материали са били публикувани онлайн, а в социалните мрежи е бил създаден акаунт, който да популяризира изтеклата информация.

Случаят стана публичен за първи път през 2018 г., но новият обвинителен акт обединява предполагаемата престъпна дейност в 14 обвинения, увеличава броя на обвиняемите до 17 и свързва допълнителни членове на мрежата с атаката срещу HBO, както и с нападенията срещу компании и правителствени структури.

Обвиненията включват заговор за компютърни прониквания, измама, кражба на самоличност при утежняващи обстоятелства и изнудване. Когато случаят беше разкрит за първи път, Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на Института „Мабна" и на 10 иранци, свързани с дейността му, замрази активите им под американска юрисдикция и забрани на американски граждани и компании да извършват бизнес с тях.

Високопоставен служител на ФБР, отговарящ за киберсигурността, заяви, че новият обвинителен акт има за цел да напомни на противниците на САЩ, че „ФБР има дълга памет" и че изминалите години няма да спрат властите да преследват отговорните.

Един от обвиняемите вече е задържан. 39-годишният Амир Барати, ирански и турски гражданин, беше арестуван през юни в Котор, Черна гора, при операция с участието на местната полиция и ФБР. През юли САЩ са изпратили официално искане за екстрадицията му, а Барати остава в ареста в очакване на процедурата.

Прокурорите го обвиняват, че е проследявал фишинг кампании, подготвял списъци с цели, сканирал мрежи и обменял откраднати данни за достъп с други членове на мрежата. При залавяне и осъждане обвиняемите могат да получат до 20 години затвор за всяко от обвиненията в измама.