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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23413734 www.24chasa.bg

КМГ: Как китайската икономика продължава да се усъвършенства, обновява и подобрява?

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Вчера Китай публикува икономическите данни за първите седем месеца на годината, а международното обществено мнение ги оцени положително. Данните показват, че от януари до юли основните икономически показатели на Китай – промишленост, услуги, външна търговия и др. – са отбелязали ръст, икономиката функционира стабилно с напредък, като непрекъснато се развива в посока ново качество, оптимизация и подобрение. Анализатори посочват, че това не само демонстрира силната устойчивост и жизненост на китайската икономика, но и внася тласък в световната икономика, която страда от слаб растеж.

Като втора по големина икономика в света, Китай разполага с най-пълната промишлена система и изключително голям пазар, с широки възможности за маневриране и силен капацитет за устойчивост на рискове. В последно време някои райони на Китай бяха засегнати от екстремно време и чести природни бедствия, но икономиката все пак запазва тенденция на стабилен напредък. Като втори по големина потребителски пазар в света, стабилното функциониране на китайската икономика дава и на чуждестранните предприятия очаквания за стабилно развитие. С бурното развитие на нововъзникващите отрасли като изкуствен интелект и зелено нисковъглеродно развитие, новите двигатели на китайската икономика се ускоряват. Китайското производство ускорява трансформацията си към средния и високия сегмент на промишлените и стойностните вериги, като подкрепата на новите двигатели за икономическото развитие непрекъснато се засилва.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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