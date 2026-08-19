На 19 август ракетата-носител „Джуцюе-3 Яо-2" беше изстреляна от иновационната зона „Дунфън" за търговска космическа дейност, като първата степен на ракетата успешно кацна според предвидената процедура на площадката „Джуцюе-3" в окръг Минцин, провинция Гансу. Това е поредният значителен пробив, постигнат от Китай, в областта на ключовите технологии за многократна употреба на ракети, като „Джуцюе-3" се превърна в първата ракета-носител в страната, която успешно е влязла в орбита и е била върната на сушата.
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23413767 www.24chasa.bg
КМГ: За първи път Китай успешно осъществи кацане на ракета-носител на сушата
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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.