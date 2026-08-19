Свлачище уби десетки в златна мина в Централноафриканската република

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Десетки хора са загинали при свлачище в златна мина в западната част на Централноафриканската република, близо до границата с Камерун, предаде Франс прес, позовавайки се на местните власти.

Инцидентът е станал по-рано днес в мината „Замбое", на около 50 километра от град Бабуа. Един от представителите на местните власти съобщи за около 40 жертви, докато други източници посочват най-малко 100 загинали.

„На този етап ни е трудно да определим официалния брой на жертвите", заяви пред АФП депутатът от Бабуа Лоран Нгон Баба.

Свлачищата в мини са често явление в Централноафриканската република, която е богата на полезни изкопаеми. Много от находищата се експлоатират незаконно и извън държавен контрол, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.