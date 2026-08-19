ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски прие акредитивните писма на новия българс...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23413773 www.24chasa.bg

Свлачище уби десетки в златна мина в Централноафриканската република

908
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Много от находищата се експлоатират незаконно и извън държавен контрол. СНИМКА: Pixabay

Десетки хора са загинали при свлачище в златна мина в западната част на Централноафриканската република, близо до границата с Камерун, предаде Франс прес, позовавайки се на местните власти.

Инцидентът е станал по-рано днес в мината „Замбое", на около 50 километра от град Бабуа. Един от представителите на местните власти съобщи за около 40 жертви, докато други източници посочват най-малко 100 загинали.

„На този етап ни е трудно да определим официалния брой на жертвите", заяви пред АФП депутатът от Бабуа Лоран Нгон Баба.

Свлачищата в мини са често явление в Централноафриканската република, която е богата на полезни изкопаеми. Много от находищата се експлоатират незаконно и извън държавен контрол, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Много от находищата се експлоатират незаконно и извън държавен контрол. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък