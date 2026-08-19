Словения купува 3000 ракети „въздух-земя"

Министерството на отбраната на Словения обяви обществена поръчка за купуването на 3000 ракети „въздух-земя", съобщи словенската национална телевизия РТВ Сло, цитирана от БТА. Новите боеприпаси трябва да бъдат доставени през 2028 и 2029 г.

Ракетите са с обхват от 3000 метра и ще бъдат използвани от авиацията на словенските въоръжени сили за директна огнева поддръжка на армията и сухопътните сили на НАТО. С тях ще се провеждат и тренировки и учения на пилоти и специалисти по съвместна огнева поддръжка.

Първите 1500 ракети трябва да бъдат доставени през 2028 г., а останалите 1500 - година по-късно.

Средствата за покупката вече са заложени във финансовия план на словенските въоръжени сили за 2028 и 2029 г. Решението за започване на обществената поръчка е взето на 2 март, а проектът е включен в държавната програма за развитие на въоръжените сили.

Министерството на отбраната не съобщава стойността на поръчката, тъй като процедурата все още е в ход.

От ведомството уточняват, че покупката няма пряка връзка с ангажиментите на Словения към НАТО за увеличаване на разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт. По думите им става въпрос за редовно попълване на съществуващите запаси от боеприпаси.