КМГ: Службата по въпросите на Тайван представи обмен между младежките кадри на ККП и китайския Гуоминдан

На проведената днес в Пекин пресконференция говорителката на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет Джу Фънлиен заяви, че с цел прилагане на речта на генералния секретар на ККП Си Дзинпин, произнесена по време на срещата му с председателката на китайския Гуоминдан, Джън Лиуън, Службата е била упълномощена да обяви 10 мерки за насърчаване обмена и сътрудничеството между двата бряга, сред които е и създаването на механизирана платформа за двупосочен обмен между младежките организации на ККП и китайския Гуоминдан.

От 24 до 28 август съответните младежки организации от двата бряга ще организират съвместно в Шанхай събитието „Сезон на обмен между младежите от двата бряга: с едно сърце и напред заедно". По това време младежите от двата бряга ще проведат задълбочени обмени и дискусии на главния форум по теми като нововъзникващите технологии, китайската култура и обмена между младежите. Те също така ще посетят Шанхай и Джъдзян за обучения, като ще отидат в училища, селски райони и предприятия, за да се насладят на поетичния и живописен пейзаж на Източен Китай, както и да се докоснат до авангардни технологии като роботи, задвижвани от изкуствен интелект.