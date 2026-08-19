КМГ: Над 3000 експоната са представени на Световната конференция по роботика 2026

Днес в Пекин бе открита Световната конференция по роботика 2026 под мотото „Симбиоза между хора и роботи, интеграция между производство и потребление". В продължение на пет дни форумът ще бъде важна платформа за представяне на водещи постижения, премиери на нови продукти и обмен на авангардни технологии в областта на роботиката, както и възможност за широката публика да се докосне отблизо до най-новите разработки.

Конференцията включва основен форум, изложение и над 70 съпътстващи събития, с подкрепата на 30 международни организации. В изложението участват над 300 компании – с 69% повече спрямо миналата година. Очаква се да бъдат представени над 3000 експоната, включително повече от 300 нови продукта, които ще бъдат показани за първи път.