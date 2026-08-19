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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23413878 www.24chasa.bg

КМГ: Китайска корабостроителница достави 300 000-тонен супертанкер за превоз на суров нефт

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Във вторник в Далиен, провинция Ляонин, бе доставен супертанкер за превоз на суров нефт, построен в Китай. Корабът е оборудван с модерни енергоспестяващи и екологични технологии, разработени от китайската корабостроителна промишленост.

Корабът е построен съвместно от Dalian Shipbuilding Industry – дъщерно дружество на China State Shipbuilding Corporation Limited и China Shipbuilding Trading за норвежки корабособственик.

Независимо проектиран и разработен, този гигант е с дължина около 333 метра, ширина 60 метра и дълбочина 30 метра, с палубна площ от над 18 000 квадратни метра и обща площ на обшивката, надхвърляща 540 000 квадратни метра.

Корабът значително подобрява общата енергийна ефективност и екологичните показатели благодарение на оптимизираните линии на корпуса и системата за десулфуризация на отработените газове, което се очаква да спести около 35 милиона юана (около 5,15 милиона щатски долара) годишно от разходи за гориво.

Според корабостроителя супертанкерът е подходящ и за различни пристанища и водни пътища. С проектна газене от 20,5 метра той може да превозва над 2 милиона барела суров нефт.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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