КМГ: Музеят на науката и технологиите в Шанхай посрещна 100-милионния си посетител

Музеят на науката и технологиите в Шанхай посрещна 100-милионния си посетител във вторник, съобщава „Синхуа".

Джан Дзихън, момче от провинция Шандун в Източен Китай, беше този знаков посетител. Той посети музея с родителите си на втория ден от първото си пътуване до Шанхай.

Откакто отвори врати за публиката в края на 2001 г., музеят се превърна в една от най-популярните дестинации за наука и образование в Китай. Чрез широка гама от научни и технологични дейности и програми той продължава да се стреми към повишаване на научната грамотност на обществото и към събуждане на любопитството у посетители от всички възрасти.

След като беше затворен за повече от две години за модернизация, музеят отвори отново врати в началото на тази година. Сега той включва и два филиала: Шанхайския музей по естествена история и Шанхайския астрономически музей.

От януари до юли тази година Музеят на науката и технологиите в Шанхай и двата му филиала са посрещнали близо 200 000 чуждестранни посетители, което представлява почти 5% от общия брой посетители.