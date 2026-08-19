НАТО: Алиансът е готов да защити съюзниците си при атака от Иран

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НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и ще направи необходимото, за да защити своите членове. Това заяви говорител на алианса, цитиран от Ройтерс, след информация, че Иран обмисля удари по американски военни цели в Европа, сред които и в България.

„Нашето възпиране и отбранителният ни капацитет са силни и ефективни, както бе демонстрирано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в четири случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран", заяви представителят на алианса.

По-рано „Файненшъл таймс" съобщи, позовавайки се на два източника, близки до режима в Техеран, че иранските сили преценяват възможностите за удари по американски обекти в Югоизточна Европа при евентуална ескалация на войната.

Сред посочените потенциални цели е България, която според британското издание миналия месец е одобрила използването на авиобаза Безмер за зареждане с гориво на американски самолети.

„Иран гледа към американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната", пише „Файненшъл таймс".

Според един от източниците на изданието сред потенциалните цели за ответни действия е и Кипър, където през март британска авиобаза беше ударена от дрон.

Иранските сили са разгледали и възможността за атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток при ескалация на напрежението, твърдят източниците на британското издание.