Туристи се обринаха след къпане на испански плаж, затвориха го

Има съмнения за евентуално замърсяване на морската вода

Плажът „Лас Гавиотас" в испанския курорт Беналмадена е временно затворен за къпане, след като няколко души са получили обрив след контакт с морската вода. Властите са задействали превантивния протокол и са поставили червен флаг, с който се забранява влизането във водата, информира Cadena SER.

Причината за реакциите все още не е установена. Има съмнения за евентуално замърсяване на морската вода, поради което предстои да бъдат извършени изследвания, които да покажат нейното качество и дали съдържа замърсител, представляващ риск за здравето.

До излизането на резултатите плажуващите са призовани да не влизат в морето и да следват указанията на спасителните и аварийните екипи. Властите подчертават, че забраната трябва да се спазва дори ако водата изглежда чиста, а условията за къпане са нормални.

Мярката е въведена в разгара на летния сезон, когато плажовете на Беналмадена, разположена на испанското крайбрежие Коста дел Сол, са посещавани от множество местни жители и туристи. Именно за да се предотвратят нови случаи, достъпът до водата е ограничен още преди да бъде изяснена конкретната причина за кожните реакции.

Екипите за сигурност и водно спасяване ще останат на място и ще наблюдават ситуацията. Забраната за къпане ще бъде отменена едва след като пробите потвърдят, че морската вода е безопасна. Очаква се анализите да дадат повече информация през следващите часове.

Дотогава плажът „Лас Гавиотас" остава затворен за къпане като превантивна мярка.