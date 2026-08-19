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Жени с бурки са тайно заснети на плаж в Анталия, властите издирват автора на видеото

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Кадрите били придружени и от обидни коментари. СНИМКА: Pixabay

Полицията в турския курортен град Анталия започна разследване заради разпространени в социалните мрежи неоторизирани видеозаписи на жени с ислямско облекло на обществен плаж. Кадрите били придружени и от обидни коментари, съобщи „СиЕнЕн Тюрк", цитирана от БТА.

Главната републиканска прокуратура в Серик, окръг Анталия, се е самосезирала след появата на видеото в интернет. Разследването е за „подбуждане на обществеността към омраза и вражда или унижение" по член 216 от турския Наказателен кодекс.

Според прокуратурата във видеоклипа са използвани обидни и унизителни квалификации, свързани с начина на обличане и религиозните съображения на заснетите жени. Разследващите смятат, че с публикацията се цели маргинализирането на определена група от обществото.

Продължава установяването на хората, които са заснели жените и впоследствие са разпространили кадрите в социалните мрежи.

Кадрите били придружени и от обидни коментари. СНИМКА: Pixabay

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