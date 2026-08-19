Първият музей на медузите в САЩ отвори врати във Флорида

Хипнотизиращото движение на медузи в аквариуми със специално осветление е в центъра на нов музей във Флорида, който според създателите му е първият в САЩ, посветен изцяло на тези морски животни, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Музеят на медузите се намира в Помпано Бийч, северно от Форт Лодърдейл, и заема близо 900 квадратни метра. В 21 резервоара са представени около 20 вида от Флорида и други части на света. Сред тях са японска морска коприва, лунна и петниста медуза, както и обърната медуза, която се среща в мангровите блата на Флорида.

Проектът е на украинците Алекс и Яна Яновски, които преди това са създавали аквариуми в родината си, включително музей на медузите в Киев. След началото на руската инвазия през 2022 г. те напускат Украйна и се установяват във Флорида.

„Когато напуснаха Украйна, те се преместиха във Флорида и веднага поискаха да споделят страстта си тук", разказа оперативният мениджър на музея Джесика Айзенбърт.

Идеята за специализиран музей дошла на Яна Яновски, след като забелязала, че именно медузите предизвикват особено голям интерес сред посетителите на други аквариуми, създадени от семейството.

Медузите са сред най-древните животни на планетата и съществуват от над 500 милиона години - отпреди динозаврите и дори дърветата. Те нямат сърце и мозък и са съставени предимно от вода, но разполагат с нервна мрежа, която им позволява да реагират на промените в околната среда.

„Движението им е хипнотизиращо, почти медитативно и те играят важна роля в морските екосистеми", казва Яна Яновски.

Музеят е замислен като спокойно и тихо пространство със специално осветление и прожекции по стените. Той се помещава в преустроен банков клон, като за ремонта са предоставени около 100 000 долара под формата на субсидии от Помпано Бийч.

Освен да наблюдават медузите, посетителите могат да научат повече за различните видове, ролята им в морските екосистеми и необходимостта от тяхното опазване.

„Най-голямата идея тук е да оставим хората с усещането, че знаят нещо повече за популацията на медузите", казва генералният мениджър Ирина Пелипканич. По думите ѝ досега са известни около 4000 различни вида създания, които могат да бъдат определени като медузи.