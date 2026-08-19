Нидерландският премиер подкрепи страната си срещу отбора на своя годеник

Два свята се срещнаха за нидерландския премиер Роб Йетен на Световното първенство по хокей на трева. Той беше на трибуните, за да подкрепя Нидерландия, а в състава на съперника Аржентина играеше годеникът му Николас Кийнън. „Оранжевите" спечелиха двубоя с 3:1, пише „Алгемейн Дагблад".

Йетен пристигна на мача в костюм и с оранжев шал на врата.

„Да, малко е скучно", призна той пред телевизия Ен О Ес. „Работих днес цял ден и току-що пристигнах от Хага."

Облеклото му привлече внимание, след като само няколко дни по-рано премиерът беше с фланелка в цветовете на Аржентина за мача на годеника му срещу Япония. Преди това Йетен отново беше в оранжево, за да подкрепи Нидерландия срещу Нова Зеландия.

Николас Кийнън е аржентински хокеист, който живее в Нидерландия от 2017 г. Двамата с Йетен са заедно от август 2023 г., а през ноември 2024 г. се сгодиха. По-рано тази година Йетен стана първият открито хомосексуален министър-председател на Нидерландия.

„Алгемейн Дагблад" сравнява положението му с това на крал Вилем-Александър, чиято съпруга кралица Максима е аржентинка. Двамата още преди сватбата си са се разбрали кого ще подкрепят при спортни състезания. Като кралица на Нидерландия Максима по принцип вика за нидерландския национален отбор, а Вилем-Александър може да подкрепя Аржентина, стига тя да не играе срещу Нидерландия. Същото правило важи и за Йетен, отбелязва изданието.

След мача премиерът получи и специален сувенир - фланелка на „Оранжевите" с надпис „Йетен" и номер 7, с който играе годеникът му.

Предстои да се види дали Йетен ще бъде на трибуните и в четвъртък, когато Аржентина играе срещу Нова Зеландия, а Нидерландия - срещу Япония. „Оранжевите" вече са си осигурили място в следващия кръг.

Днес премиерът се е върнал към задълженията си в Хага, където правителството на малцинството трябва да постигне съгласие по бюджета за „Деня на принца" на 15 септември.

„Работим усилено по въпроса", каза Йетен, цитиран от БТА.