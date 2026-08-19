Анкара: Твърденията на Израел за турски войски в Сирия са неоснователни, Нетаняху се опитва да се оправдае

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Турция категорично отхвърли като „неоснователни" твърденията на Израел за турско военно присъствие в Сирия. Анкара обвини кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че се опитва да оправдае въздушните удари срещу сирийска територия, предаде Ройтерс.

Реакцията идва, след като във вторник Израел нанесе въздушни удари по базата Абу ад Духур край Алепо, близо до турската граница. Атаката беше осъдена от Турция, а американски пратеник я определи като „ненужна ескалация".

Късно снощи кабинетът на Нетаняху заяви, че Сирия е на път да наруши „статукво, договорено с Израел по въпросите на сигурността", като позволи разполагането на турски военнослужещи в базата. Според Израел подобно присъствие би застрашило сигурността му и страната няма да го допусне.

„Неоснователните твърдения, изнесени от кабинета на израелския министър-председател, имат за цел да легитимират незаконните въздушни удари на Израел, насочени срещу суверенитета и териториалната цялост на Сирия", заявиха от канцеларията на турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

В изявлението обаче няма пряк отговор дали Анкара действително планира да разположи свои военни в базата.

От турското президентство обвиниха кабинета на Нетаняху, че води „експанзионистична и дестабилизираща политика" преди изборите в Израел. Според Анкара траен мир в региона може да има само ако Израел спазва международното право и се откаже от своите „агресивни и силови политики".

„Турция решително ще продължи да сътрудничи със сирийското правителство на легитимна основа за установяването на мир, стабилност и просперитет в Сирия и никога няма да допусне дестабилизацията на страната", се посочва още в изявлението.

Размяната на обвинения идва на фона на задълбочаващото се напрежение между Израел и Турция заради Сирия, където са активни въоръжените сили и на двете държави.

Турция, която разполага с втората по големина армия в НАТО и се очертава като един от основните съюзници на сирийския президент Ахмед аш Шараа, обвинява Израел в опити да дестабилизира Сирия и да подкопае новото ѝ управление. Анкара многократно е призовавала за международен натиск върху Израел за зачитане на териториалната цялост на Сирия.