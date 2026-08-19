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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23414186 www.24chasa.bg

Арестуваха втори украинец за взривяването на "Северен поток"

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Взривовете през септември 2022 г. повредиха газопроводите „Северен поток 1" и „Северен поток 2" в Балтийско море. Снимка: Twitter/@SPIEGEL_EIL

Украинец беше арестуван в сряда в Хърватия по подозрение, че е участвал във взривяването на газопроводите „Северен поток", свързващи Русия и Германия през 2022 г., съобщиха германски прокуратури.

„Федералната прокуратура разпореди украинският гражданин Владимир З. да бъде задържан в Пула от местните полицейски власти", заявиха прокурорите, като допълниха, че обучаваният водолаз е „силно заподозрян в съвместно извършване на взривовете", информира euractiv.

 По същото време миналата година беше задържан друг украинец, отново по подозрения за участие в атаката по газопровода „Северен поток". Мъжът, идентифициран само като Сергий К, беше арестуван в провинция Римини.

На 26 септември 2022 г. серия от подводни експлозии и последващи изтичания на газ се случиха по три от четирите тръби на газопровода „Северен поток".

Тръбопроводите „Северен поток" 1 и 2 са построени за транспортиране на природен газ от Русия до Германия през Балтийско море и са мажоритарна собственост на руската държавна газова компания „Газпром".

В началото на юли канцеларията на украинския главен прокурор заяви, че няма доказателства Украйна или нейни официални структури да са замесени във взривовете на газопроводите „Северен поток" през 2022 г. и предложи създаването на съвместен разследващ екип с Германия.

„Разследването на всички обстоятелства все още не е приключило, а необходимите доказателства продължават да се събират и анализират", се казва в позицията на украинската прокуратура.

Украйна заяви, че е готова да работи с германските разследващи органи и предложи създаването на съвместен екип, който да улесни обмена на информация и координацията между двете страни.

Взривовете през септември 2022 г. повредиха газопроводите „Северен поток 1" и „Северен поток 2" в Балтийско море. Снимка: Twitter/@SPIEGEL_EIL

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