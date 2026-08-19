Зеленски прие акредитивните писма на новия български посланик в Украйна (Снимки)

Украинският президент Володимир Зеленски прие акредитивните писма на новоназначения посланик на България в Украйна Златин Кръстев. Акредитивните си писма връчиха и новите посланици на Естония, Индия и Германия, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
„Приех акредитивните писма на новоназначените посланици на България, Естония, Индия и Германия и ги поздравих по повод началото на мисиите им в Украйна", написа Зеленски в Телеграм.
Украинският президент посочи, че е запознал дипломатите с усилията за постигане на мир и с необходимостта от подкрепа за Украйна на фона на засилващите се руски атаки и подготовката за зимата.
Обсъдени са и общите приоритети, сред които развитието на търговските и икономическите отношения и сътрудничеството в конкретни области.
На 30 юли Зеленски прие акредитивните писма и на новоназначените посланици на Оман, Северна Македония, Обединените арабски емирства, Нидерландия и Франция.