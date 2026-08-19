Украйна не се отказва от конфискацията на замразените руски активи

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Украйна не се е отказала от идеята за конфискация на замразените руски активи, заяви външният министър Андрей Сибига на пресконференция в Киев с белгийския си колега Максим Прево, предаде белгийската агенция Белга, цитирана от БТА.

„Русия унищожава нашата инфраструктура, нашето население. Този въпрос трябва да остане на дневен ред", заяви Сибига.

По думите му нанесените от Русия щети на Украйна възлизат на около 600 млрд. долара. В същото време около 200 млрд. евро руски активи са замразени в сметки на клиринговата къща „Юроклиър" в Брюксел.

„Украйна е щит за Европа и плаща най-високата цена със смъртта на своите войници", подчерта украинският външен министър. Той благодари на Белгия за подкрепата и призова за колективно решение за използването на руските активи за нуждите на Украйна.

Белгия обаче продължава да подхожда предпазливо към евентуалната им конфискация заради потенциалните финансови рискове и настоява за солидарност между страните от ЕС.

В края на миналата година 27-те държави членки се договориха за заем от 90 млрд. евро за Украйна за периода 2026-2027 г., но дебатите за използването на замразените руски средства продължават в някои северноевропейски столици.

„Надяваме се, че тази война ще приключи, но без фалшива наивност можем да се опасяваме, че това няма да се случи през следващите месеци, нито дори преди края на 2027 г.", заяви Максим Прево.

Той подчерта, че Белгия не е принципно против използването на замразените руски средства в подкрепа на Украйна, но настоява да бъде намерен правно и финансово устойчив механизъм.

„Нямаме принципно противопоставяне на идеята, че тези пари биха могли да послужат на украинската кауза. Трябва да намерим стабилен начин, основан на принципи, който също така смекчава рисковете", каза Прево.

Белгийският външен министър отхвърли и твърденията, че колебанията на Брюксел по въпроса означават отслабване на подкрепата за Украйна или подкрепа за Русия.