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Пожар избухна до рафинерията на "Лукойл" в Плоещ в Румъния, има риск от експлозия (Видео)

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Кадър:фейсбук, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Задействана е системата Ро-Алърт

Пожар гори близо до рафинерията на „Лукойл“ в Плоещ, съобщават от Департамента за извънредни ситуации в информация, изпратена и до редакцията на БТА.

Пламъци са обхванали склад за разредители с площ от 1000 кв.м.

Заради гъстия дим жителите в района са получили предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт (RO-ALERT).

"По наличната до момента информация, вътре в склада е имало трима работници, които са вън от опасност (за живота). За щастие няма пострадали“, съобщи Андрея Урсаки, говорител на Инспектората за извънредни ситуации в Прахова.

Тя заяви, че съществува риск от експлозия предвид наличието на химически вещества в склада.

„В момента колегите ни действат предпазливо, за да не излагат себе си на риск. За щастие димът не се насочва към града или жилищните райони. Поради това най-доброто поведение за гражданите – както е посочено и в съобщението на системата Ро-Алърт – е да държат прозорците затворени и да избягват пътувания в района. Мястото е отцепено от полицията и жандармерията. Колегите ни са на терен и ситуацията към момента е под контрол“, допълни Андрея Урсаки.

 

Кадър:фейсбук, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

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