Хеликоптер катастрофира в Кения, няма оцелели (Видео)

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Хеликоптер се разби в сряда в окръг Самбуру, Кения, съобщиха от авиационните власти. Според местни медии на борда вероятно е имало туристи. Авиационен източник е заявил, че няма оцелели при катастрофата, станала на около 350 километра от столицата Найроби, съобщава "Дейли мейл".

Говорител на Кенийската служба за гражданска авиация (KCAA) заяви, че хеликоптерът е пътувал от природния резерват „Лойсаба" към река Евасо Нгиро, която преминава през националния резерват „Самбуру". Катастрофата е станала около 9:13 часа местно време в сряда сутринта в района на планината Лолокве.

От KCAA съобщиха, че хеликоптерът е бил с регистрационен номер 5Y-GYM и е модел Eurocopter EC130B4.

Властите допълниха, че координират действията си с всички компетентни институции и заинтересовани страни. Разследването на причините и обстоятелствата около инцидента се ръководи от отдела за разследване на авиационни произшествия към Министерството на пътищата и транспорта.

„Властите изказват най-дълбоки съболезнования на семействата на жертвите на този трагичен инцидент", се посочва в съобщението.

Местният вестник The Star съобщава, че на борда е имало седем туристи, като според полицията националностите им все още не са установени. Говорителят на авиационните власти отказа да уточни колко души са били на борда и дали всички са били туристи.