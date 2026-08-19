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Шест жени бяха убити от настоящи или бивши партньори в Италия за дни

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Италиански карабинери СНИМКА: Инстаграм

Шест жени са били убити от свои настоящи или бивши партньори в Италия само за няколко дни след 15 август, предаде италианската агенция АНСА, цитирана от БТА. Новата вълна от убийства отново постави във фокуса проблема с фемицида, определян в страната като национална извънредна ситуация.

Последните два случая са от вчера. В Калабрия 72-годишна жена е била убита с камъни от 74-годишния си съпруг. В Колеферо, южно от Рим, 50-годишна полякиня е била намушкана до смърт от 69-годишния си съпруг, който е тунизийски гражданин.

Ден по-рано 39-годишна жена беше убита близо до Венеция от 43-годишния си бивш съпруг. Тя многократно е подавала сигнали в полицията за домашно насилие. Срещу мъжа са били подавани сигнали и от още три жени след 2002 г.

Убийствата на жени от настоящи или бивши партньори остават сериозен обществен проблем в Италия. Страната вече въведе в законодателството си престъплението „фемицид".

Паралелно се предприемат и мерки за превенция, сред които програми за обучение на млади мъже за изграждане на здравословни взаимоотношения. Една от инициативите обаче беше частично ограничена, след като правителството въведе изискване за родителско съгласие за участието на ученици в подобни курсове.

Италиански карабинери СНИМКА: Инстаграм

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