Румъния рискува да загуби милиарди евро по Плана за възстановяване

Румъния рискува да загуби част от европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост заради кратките срокове за приключване на проектите. За това предупреди председателят на Фискалния съвет Даниел Даяну в интервю за Диджи24, цитирано от БТА.

Страната се надпреварва с времето, за да усвои оставащите средства преди крайния срок 31 август. Досега Румъния е получила близо 13 млрд. евро по плана, а програмата за възстановяване и устойчивост е на обща стойност 20,1 млрд. евро.

„Не можеш да си позволиш безразличие към загубата на милиарди евро в подобна ситуация. Бюджетът на Румъния е планиран с оглед на тези средства", заяви Даяну.

По думите му има проекти, които са близо до завършване, но заради кратките срокове може да не стигнат до окончателно приемане. „Можете да ги отложите, но рискувате да загубите част от финансирането", предупреди той.

Даяну посочи, че европейските средства стават още по-важни на фона на енергийната криза, последиците от пандемията и войната в Украйна, конфликта в Близкия изток и нестабилността на пазарите на енергия и суровини.

Председателят на Фискалния съвет отправи критики към управляващите и за забавянето на закона за заплатите в бюджетния сектор, който е сред ключовите реформи.

„Законът е насочен към коригиране на сериозни неравенства в системата на възнагражденията и засяга живота на семействата на всички служители в публичния сектор. Той престоя в Министерството на труда с години. За съжаление не беше обсъден както трябва. Беше отлаган до последния възможен момент", заяви Даяну.

Според него властите е трябвало много по-рано да потърсят допълнително експертно мнение, освен сътрудничеството на Министерството на труда със Световната банка, за да бъдат изяснени спорните въпроси преди изпращането на проекта до Европейската комисия.

Заради опасността от загуба на средства румънският парламент прекъсна лятната си ваканция и прие няколко закона, свързани с ключови етапи от плана.

Новият законопроект за заплатите в бюджетния сектор вече предизвика масови протести на учители, здравни работници и митнически служители в Букурещ. Реформата предвижда единна система на възнагражденията и ограничаване на надбавките, но според синдикатите може да доведе до замразяване или намаляване на заплатите на голяма част от служителите.