НАСА показа кратера на Луната от разбитата ракета на „Спейс Екс” (Снимки)

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Най-ясните досега изображения на кратера, образуван от разбилата се горна степен на ракета на компанията „Спейс Екс", бяха заснети от космически апарат на НАСА, орбитиращ около Луната, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Американската космическата агенция публикува снимки на мястото преди и след удара. СНИМКА: НАСА

Горната степен на ракетата „Фалкон 9“ се разби в Луната със скорост от 8700 километра в час на 5 август, след като се носеше в космоса повече от година. През 2025 г. тя изведе в орбита два частни лунни модула с експериментално оборудване и дори малък роувър на НАСА, припомня Асошиейтед прес. СНИМКА: НАСА

На базата на тези нови снимки, направени от апарата „Лунар рикънисънс орбитър“ (Lunar Reconnaissance Orbiter), кратерът изглежда е с диаметър 18 метра и е дълбок по-малко от 3 метра, пише БТА.

Ясно се виждат тъмни и светли ивици, които се разпростират като крила на пеперуда от кратера. По-тъмните линии представляват изритата материя, която е била близо до повърхността и е оформена от векове наред от слънчвия вятър, космически лъчи и удари от микрометеорити. По-светлите лъчи сочат скални отломки и прах, които са били изхвърлени от по-голяма дълбочина, отбелязва Асошиейтед прес. СНИМКА: НАСА

Космическият апарат на НАСА е заснел кратера една седмица след сблъсъка от височина 96 километра, докато се движи със скорост от около 1,6 километра в секунда. От контролния центр се е наложило да наклонят апарата, така че камерите му да сочат към мястото на сблъсъка.

Южнокорейският космически апарат „Данури“ беше първият, който изпрати снимки от мястото на удара.

„Лунар рикънисънс орбитър“ се намира в орбита около Луната от 2009 г. насам, отбелязва Асошиейтед прес.