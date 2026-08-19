ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владо Загатото удушен след побоя, убийците му го м...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23414492 www.24chasa.bg

Русия обяви, че е превзела още едно село в Източна Украйна

1032
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Украинци стоят край жилищен блок, ударен при руска атака в град Краматорск, Донецка област. СНИМКА: РОЙТЕРС

Русия обяви, че е превзела още едно село в района на Добропиля в Донецка област, Източна Украйна. Министерството на отбраната в Москва съобщи, цитирано от ТАСС, че руските сили са установили контрол над Водянское.

Информацията не е потвърдена по независим път, а до момента няма реакция от украинска страна.

Водянское се намира само на няколко километра южно от Добропиля. Вчера Русия обяви, че е превзела и съседното Красноподолие. Тогава руското военно министерство заяви, че овладяването му открива пряк достъп на руските сили към Добропиля.

Руски диверсионно-разузнавателни групи проникнаха в района на града през есента на миналата година, но Москва не успя да развие пробива и да установи трайни позиции там.

Русия контролира над 80% от Донецка област, която обяви за анексирана. Руските сили се намират на няколко километра от Краматорск, Славянск и Дружковка - ключови градове в контролираната от Украйна част на областта.

Водянское не е споменато в редовната сутрешна сводка на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, цитирана от Укринформ и БТА.

Според украинския Генерален щаб през последното денонощие са регистрирани общо 239 сражения, като най-напрегната е била обстановката на Константиновското направление, също в западната част на Донецка област.

Украинци стоят край жилищен блок, ударен при руска атака в град Краматорск, Донецка област. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък