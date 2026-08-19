Украинският парламент отново избра Андрий Сибига за външен министър

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Върховната рада отново избра Андрий Сибига за министър на външните работи на Украйна, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Кандидатурата му беше внесена от президента Володимир Зеленски и получи подкрепата на 226 депутати от 450-членния украински парламент.

Сибига ръководеше външното министерство и в правителствата на Денис Шмигал и Юлия Свириденко. Той за първи път беше назначен за външен министър на 5 септември 2024 г., след отстраняването на предшественика му Дмитро Кулеба.

Андрий Сибига е роден през 1975 г. в Зборов, Тернополска област. В дипломатическата си кариера е бил втори и първи секретар в украинското посолство в Полша, заемал е ръководни постове във външното министерство, бил е посланик в Турция и заместник-ръководител на президентската канцелария.

До новото гласуване се стигна, след като на 14 юли премиерът Юлия Свириденко подаде оставка, с което се оттегли и целият ѝ кабинет.