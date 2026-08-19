Украинският парламент отново избра Андрий Сибига за външен министър

Върховната рада отново избра Андрий Сибига за министър на външните работи на Украйна, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Кандидатурата му беше внесена от президента Володимир Зеленски и получи подкрепата на 226 депутати от 450-членния украински парламент.
Сибига ръководеше външното министерство и в правителствата на Денис Шмигал и Юлия Свириденко. Той за първи път беше назначен за външен министър на 5 септември 2024 г., след отстраняването на предшественика му Дмитро Кулеба.
Андрий Сибига е роден през 1975 г. в Зборов, Тернополска област. В дипломатическата си кариера е бил втори и първи секретар в украинското посолство в Полша, заемал е ръководни постове във външното министерство, бил е посланик в Турция и заместник-ръководител на президентската канцелария.
До новото гласуване се стигна, след като на 14 юли премиерът Юлия Свириденко подаде оставка, с което се оттегли и целият ѝ кабинет.