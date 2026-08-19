Чехия обеща подкрепа за по-бързо членство на Северна Македония в ЕС

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Чехия подкрепя членството на Северна Македония в Европейския съюз и е готова да направи необходимото, за да може страната да се присъедини възможно най-скоро. Това заяви в Скопие чешкият вицепремиер и външен министър Петър Мацинка след среща с колегата си Тимчо Муцунски, предаде МИА, цитирана от БТА.

„Членството на Северна Македония в ЕС е приоритет за Чехия", заяви Мацинка. По думите му разширяването със страните, които преминават през преговори за присъединяване, е общ интерес.

Чешкият външен министър припомни, че пътят на собствената му страна към ЕС също е бил дълъг и труден, и предложи Прага да сподели натрупания опит със Скопие.

Муцунски от своя страна подчерта, че европейската интеграция остава стратегическа цел за Северна Македония.

„Подготвени сме да свършим работата си, да проведем реформите и да изпълним европейските стандарти. Но същевременно сме ясни, че процесът трябва да бъде надежден и предвидлив и напредъкът трябва да се оценява на основата на резултати, заслуги и предварително потвърдени европейски критерии", заяви той.

„Не искаме привилегировано отношение, а честен и европейски процес", подчерта Муцунски.

Според него интеграцията на Западните Балкани е важна не само за региона, но и за сигурността и стабилността на целия Европейски съюз.

Двамата министри са обсъдили още задълбочаването на политическия диалог, икономическите отношения, търговията и инвестициите, миграцията, както и сътрудничеството в културата и образованието.

Чехия е сред 15-те най-значими търговски партньори на Северна Македония, посочи Муцунски.