10 земетресения разтърсиха района на Гранада за една нощ, евакуираха 600 души

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Най-малко 10 земетресения са регистрирани през нощта в района на Гранада в Южна Испания, където сеизмичната активност продължава вече пети ден, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Около 600 души са били евакуирани от жилищни сгради, които трябва да бъдат проверени за щети.

Най-силният трус е бил с магнитуд 3,4 и е регистриран в 22,35 ч. местно време снощи. Епицентърът му е бил край Охихарес, на 7 километра южно от Гранада, съобщи испанският Национален географски институт.

След него са последвали още девет земетресения с магнитуд между 1,5 и 2,5, както и десетки по-слаби вторични трусове.

Продължаващата от пет дни сеизмична активност е причинила леки наранявания и щети по сгради. Много магазини, църкви и музеи са затворени, а местните власти превантивно са затворили и административни сгради.

Според местни медии част от жителите са напуснали района и са се отправили към крайбрежието. Други са предпочели да останат на открито заради опасения от срутване на сгради.

„Очевидно няма непосредствена опасност и населението не е било изложено на риск", заяви представителят на регионалното правителство на Андалусия Антонио Санс.

Пълният размер на щетите все още не е установен. Предварителните оценки показват леки повреди по някои жилищни сгради.