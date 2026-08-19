Близки на Тръмп: Спекулациите за него и Натали Харп разстройват Мелания

Харп е изпращала на Тръмп и изключително лични писма. В тях тя го наричала свой „пазител и защитник" и му заявявала, че той е „всичко, което има значение" за нея

Мелания Тръмп е все по-често въвлечена в спекулациите около близките отношения между съпруга ѝ Доналд Тръмп и неговата 35-годишна асистентка Натали Харп. Американски медии съобщават за напрежение между първата дама и Харп, която е сред най-близките хора до президента и има постоянен достъп до него.

„Ню Йорк Таймс" съобщава, че някои хора от близкото обкръжение на Тръмп са загрижени за влиянието, което Харп има върху него. Те добавят още, че близостта между и Тръмп изглежда да разстройва първата дама. Според неназовани източници Харп често му представя новини от източници, склонни към конспиративни теории, и акцентира върху ласкателното отразяване на президента.

Според публикации, позоваващи се на биографа Майкъл Улф, присъствието на Харп е било сред причините Мелания да избягва публични появи със съпруга си по време на предизборната кампания през 2024 г. Улф твърди, че срещите и появите на първата дама с Тръмп са били внимателно планирани, а тя не се е появявала, когато Харп е била около президента.

В същото време близостта между Тръмп и неговата асистентка предизвика спекулации за евентуален романтичен интерес от страна на Харп. Няма потвърждение за любовна връзка между двамата, но поведението на 35-годишната жена и постоянната ѝ близост до президента привлякоха сериозно медийно внимание, пише The Telegraph.

Харп е известна като „човешкият принтер" заради навика си да носи преносим принтер и да предоставя на Тръмп документи, новини и публикации за преглед. Ролята ѝ обаче изглежда надхвърля тази на обикновена асистентка.

Близостта им е била видима и по време на кампанията през 2024 г. В разпространен онлайн видеоклип Тръмп диктува на Харп публикации за Truth Social, които тя записва, за да бъдат публикувани веднага.

Според книгата „Смяна на режима" на журналистите от „Ню Йорк Таймс" Маги Хаберман и Джонатан Суон Харп е изпращала на Тръмп и изключително лични писма. В тях тя го наричала свой „пазител и защитник" и му заявявала, че той е „всичко, което има значение" за нея.

Харп е демонстрирала и необичайна готовност да остане близо до президента. Според Майкъл Улф, когато предизборният щаб на Тръмп се преместил в голф клуба му в Бедминстър, Ню Джърси, Харп не получила собствена стая, но вместо да си тръгне, си организирала място за спане в помещенията на персонала. По-късно тя се преместила в женската съблекалня, тъй като искала да бъде още по-близо до президента.