Пещера край Измир разпали отново спора къде е живял Омир

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Пещера край турския град Измир, която местните жители от векове свързват с древногръцкия поет Омир, отново разпали спора за неговия произход, съобщава „Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА.

Пещерата край Борнова традиционно е смятана от местните за мястото, където Омир е създал „Одисея", макар да няма доказателства къде точно е живял и писал поетът.

Измир, известен в древността като Смирна, отдавна е сред местата, претендиращи за връзка с Омир, наред с гръцкия остров Хиос. Интересът към спора се е засилил покрай филма на Кристофър Нолан „Одисея", пише изданието.

Турският изследовател Алтан Алтън, автор на книга по темата, също свързва пещерата с Омир. Като аргумент той посочва барелеф от III век пр.н.е., изобразяващ обожествяването на поета и съхраняван в Британския музей. Според Алтън детайли от него съвпадат „със забележителна точност" с местността край Борнова.

Археологът Мехмет Акиф Ердем посочва и открити в района монети с образ на човек, оприличаван на Омир. Според него те показват, че жителите на древна Смирна са приемали поета като свой съгражданин.

Езикът на „Илиада" и „Одисея", в който се съчетават йонийски и еолийски диалекти на древногръцкия, също насочва към връзка на Омир с региона, смята археологът.

В Борнова планират да обновят пещерата и да я отворят за посетители на фона на засиления интерес към Омир.