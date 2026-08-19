Чехия избра „Ако гълъбите се превърнат в злато" за кандидат за „Оскар"

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Чехия избра документалния филм If Pigeons Turned to Gold („Ако гълъбите се превърнат в злато") на режисьорката Пепа Любояцки за свой кандидат за наградите „Оскар" през 2027 г., съобщи „Холивуд рипортър", цитиран от БТА.

Чешката филмова и телевизионна академия обяви избора си в сряда. В продължение на пет години Любояцки проследява съдбата на брат си и двама свои братовчеди, чиито зависимости постепенно разрушават отношенията, домовете и чувството им за сигурност.

„В интимния и формално оригинален документален филм режисьорката проследява в продължение на пет години съдбата на брат си и двама братовчеди, чиито зависимости бавно разрушават връзките, домовете и чувството им за сигурност", посочиха от академията.

Любояцки съчетава ежедневни кадри, стилизирани спомени, снимки от живо, графични колажи и други визуални средства, за да покаже причините за разпадането на живота на близките си и отражението върху цялото семейство.

Филмът имаше световната си премиера през февруари на Международния филмов фестивал в Берлин, където спечели наградата за най-добър документален филм и независимата награда „Калигари". По чешките кина ще тръгне в края на септември.

Два чехословашки и един чешки филм досега са печелили „Оскар" в категорията, която днес носи името най-добър международен филм. Това са „Магазинът на главната улица" на Ян Кадар и Елмар Клос, „Строго охранявани влакове" на Иржи Менцел и „Коля" на Ян Шверак.