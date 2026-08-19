Гърция следи с особено внимание България заради иранската заплаха

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Гръцките отбранителни власти следят с повишено внимание ситуацията около България на фона на информациите за възможни ирански удари срещу американски цели в Европа.

Според източници от гръцкото Министерство на националната отбрана, ако София отправи официално искане за съдействие към Атина, въпросът ще бъде разгледан на политическо ниво. Един от възможните сценарии е гръцкият Съвет за национална сигурност и външна политика – КИСЕА – да обсъди връщането на батарея Patriot в Дидимотихо, в непосредствена близост до българската граница.

Към момента подобно решение не е взето и сценарият не е активиран. Евентуалното му реализиране ще зависи както от официално искане от българска страна, така и от развитието и оценката на заплахата.

Паралелно с това Атина обсъжда засилване на противовъздушната и противоракетната защита на Крит. Сред разглежданите варианти е преместване на батарея Patriot от Карпатос към Крит с цел по-добра защита на стратегическата военна база в Суда.

Гърция засега не променя съществуващото си военно присъствие в региона. Гръцките F-16 остават в Кипър, както и фрегатата „Никифорос Фокас", докато властите продължават да следят развитието на ситуацията.

По-рано „Файненшъл таймс" съобщи, позовавайки се на два източника, близки до режима в Техеран, че иранските сили преценяват възможностите за удари по американски обекти в Югоизточна Европа при евентуална ескалация на войната.

Сред посочените потенциални цели е България, която според британското издание миналия месец е одобрила използването на авиобаза Безмер за зареждане с гориво на американски самолети.

„Иран гледа към американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната", пише „Файненшъл таймс".

Според един от източниците на изданието сред потенциалните цели за ответни действия е и Кипър, където през март британска авиобаза беше ударена от дрон.

Иранските сили са разгледали и възможността за атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток при ескалация на напрежението, твърдят източниците на британското издание.