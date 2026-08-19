Обединените арабски емирства с финансово ембарго над Иран заради ракетна заплаха

Обединените арабски емирства налагат финансово ембарго върху Иран заради ракетна заплаха. Това стана ясно, след като по-рано от емирствата съобщиха, че са засекли 2 ирански балистични ракети във въздушното си пространство.

Страната е близък съюзник на САЩ и важна сила в региона. Именно територията на ОАЕ понесе най-сериозни удари от страна на Техеран в началото на войната в Близкия изток през февруари. Последното нападение над страната, за което бе съобщено, бе на 4 май, когато бе ударено пристанището Фуджейра, което е важен център за износ на петрол в региона.

Решението на емирствата да прекратят търговските отношения бе предизвикано, след като военното им министерство съобщи за двете ракети, изстреляни от Иран и засечени над страната. При инцидента жителите на страната получиха телефонни предупреждения за потенциална заплаха за пръв път от месеци.

За двете ракети се разбра, че са паднали в морето. Оценките на министерството на отбраната показват, че са били насочени срещу морския трафик. По-късно вчера властите пуснаха второ съобщение до гражданите на страната, с което ги уведомиха, че вече няма опасност и могат да продължат обичайните си дейности.

Външното министерство на Иран обаче отрече твърдението, че ракетите са били насочени към морския трафик. Оттам дори го определиха като неоснователно.

Наложеното финансово ембарго наново акцентира върху напрегнатите отношения между големия арабски производител на петрол от Персийския залив и Иран. Именно Дубай, който е и основният търговски център на ОАЕ, е сред най-важните икономически връзки на Техеран с останалия свят.

Директорът на отдел "Стратегически комуникации" във външното министерство на емирствата, Афра ал Хамели бе категоричен, че ОАЕ остават ангажирани с диалога и сътрудничеството за постигане на мир и просперитет в региона. Според нея на фона на ескалацията, която вреди на регионалния и международния мир и сигурност, всички търговски обмени и трансакции с ислямската република трябва да бъдат преустановени.

Дипломатическият съветник на президента на ОАЕ Ануар Гаргаш написа в X, че слуховете за "предоставяне на финансови улеснения" на Иран са неверни и част от "отчаяни медийни кампании".

Атаките на Техеран по територията на ОАЕ спряха през май, докато ударите срещу съседните Кувейт и Бахрейн продължиха и след това. Нападенията по море срещу плавателни съдове, свързани с емирствата обаче също не са прекратени.

През август един от най-големите производители на енергийни ресурси в света - Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), заяви, че дейността му е сериозно засегната от атаки срещу служители и активи на компанията, които тя определи като непровокирани. От фирмата заявиха, че се стремят да продължат нормалното изпълнение на дейностите си към клиентите, въпреки "изключително трудната среда". Компанията съобщи още, че от началото на конфликта няколко нейни кораба са били атакувани с ракети и дронове при преминаване през Ормузкия проток. Иран не е поемал отговорност за атаките срещу плавателни съдове на ADNOC.

Ракетите, за които ОАЕ обвиниха Иран, се случи в момент, когато 60-дневният срок за мирните преговори между САЩ и Иран изтече без пробив. Това засили опасенията от нова ескалация на конфликта, който от февруари нарушава корабоплаването през Ормузкия проток и оказва натиск върху световните пазари.