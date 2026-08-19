Откриха телата на двама алпинисти, изчезнали преди 34 г. в Алпите

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Телата на двама белгийски алпинисти са открити в швейцарските Алпи 34 години след изчезването им. Телата на белгийските катерачи са били извадени от топящия се ледник Трифт, съобщи полицията в сряда.

Турист е открил останките на 26 юли на ледника в Южна Швейцария, близо до италианската граница, пише "Евронюз".

Останките са откарани в Института по съдебна медицина към болница „Уолис" в Сион за идентификация.

„Директно сравнение на ДНК профили официално установи, че това са двама алпинисти, изчезнали в района на Вайсмис през 1992 г.", се казва в изявлението.

На 4 септември 1992 г. двамата мъже са тръгнали от хижа „Вайсмис" с цел да изкачат върха на Вайсмис (4017 метра) и са стигнали до хижа „Алмагел".

Застигнати от ужасното време, те така и не са стигнали до целта си.

В последвалите месеци са проведени няколко издирвателни операции, които довеждат до откриването на раница, но не и на туристите.

Полицията в Уолис води записи на хора, обявени за изчезнали от 1925 г. насам, предимно в планински райони и реки.

Тъй като изменението на климата ускорява топенето на ледниците, отстъпващият лед все повече разкрива останките на алпинисти, изчезнали преди години или дори десетилетия.

Миналата година останките на швейцарски алпинист, изчезнал през 1994 г., бяха открити на ледник на планината Обер Габелхорн, също във Вали.