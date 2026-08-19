Южна Корея се оплака: Тръмп ни изненада с решението да съкрати военните учения

„Нито нашето правителство, нито американски представители знаеха какво е написал президентът Тръмп в Truth Social", каза външният министър на страната

Южнокорейският външен министър Чо Хюн заяви в сряда, че Сеул не е бил предупреден за плана на Доналд Тръмп за съкращаване на съвместните военни учения – ход, който американският президент обяви публично и свърза с отказа на Южна Корея да помогне на САЩ във войната с Иран, съобщава "Политико".

„Нито нашето правителство, нито американски представители знаеха какво е написал президентът Тръмп в Truth Social", заяви Чо пред парламентарната комисия по външни работи. „Не бяхме уведомени предварително."

В неделя Тръмп нареди на министъра на отбраната Пийт Хегсет да „намали значително" ежегодните учения, определяйки ги като скъпи и „напълно неподходящи и враждебни" спрямо Северна Корея. Той свърза решението с отказа на Сеул да подкрепи усилията му за лишаване на Иран от ядрените му способности и подчерта „много добрите си отношения" с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун.

Чо заяви, че съобщението на Тръмп е изненадало Сеул, но добави, че промените в ученията се уточняват съвместно. По думите му министърът на отбраната Ан Гю-бек е в „тесни консултации" с Вашингтон. „Тъй като нашият министър на отбраната участваше в обсъжданията, не смятам, че това може да се определи като едностранно уведомяване", каза той.

Той предупреди също, че намаляването на мащаба на ученията не трябва да забавя прехвърлянето на оперативния контрол във военно време (OPCON) към Сеул – дългогодишен план, според който при конфликт южнокорейски генерал ще поеме командването на обединените американски и южнокорейски сили.

Военните учения са в основата на американско-южнокорейския съюз повече от 70 години. Той се формира след Корейската война, приключила през 1953 г. с примирие, но без подписването на мирен договор. Северна Корея редовно осъжда ученията, определяйки ги като подготовка за инвазия. Миналата седмица Пхенян извърши поредна серия от изпитания на балистични ракети, след като бяха обявени тазгодишните учения.

Съкращаването на ученията вече започва да се прилага. Южна Корея съобщи в сряда, че тазгодишните маневри ще приключат на 21 август вместо на 27 август по искане на САЩ, което съкращава програмата с шест дни.