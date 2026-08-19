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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23415457 www.24chasa.bg

Зеленски уволни зам.-шефката на канцеларията си след антикорупционно разследване

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник-ръководителя на своята канцелария Ирина Мудра, предадоха Укринформ и Ройтерс.

Мотивът за нейното освобождаване не е посочен в съответния указ.

По-рано днес Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящ и бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария, пише БТА. 

По информация на Укринформ следователи от НАБУ са започнали да разследват заместник-председателя на президентската канцелария Ирина Мудра по подозрения за пране на пари, а депутатът Вадим Столар по-късно съобщи, че следователите на антикорупционния орган извършват разследване в дома му, при което той съдейства пряко на правоохранителните органи.

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