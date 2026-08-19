"Личен" чадър към нощувката разпали скандал в Халкидики

До 60 000 евро глоба грози хората, които поставят незаконно чадъри и шезлонги върху обществената плажна ивица в Гърция.

На 18 август служители на община Полигирос премахнаха около 100 трайно закрепени и заключени съоръжения от плажа в Геракини. Само няколко часа след акцията част от чадърите и шезлонгите отново се появиха върху пясъка. Те бяха обезопасени с вериги, катинари и ключалки за велосипеди, за да не могат да бъдат преместени.

Това не беше първото предупреждение към собствениците на оборудването. Още на 24 юни общината призова всички, които оставят постоянно чадъри, шезлонги и други вещи по плажовете, да ги премахнат доброволно.

На 3 август местната власт отново съобщи, че проверките продължават, и подчерта, че бреговата ивица и плажовете са обществени пространства и не могат да бъдат превръщани в частни „резервирани" зони.

Според местни медии някои собственици на квартири предлагат определен чадър и шезлонги като допълнителна услуга към нощувката. Туристическите обекти имат право да правят това единствено ако разполагат с валидно разрешение за точно определена и обозначена част от плажа.

Разрешението не дава собственост върху крайбрежната ивица и не позволява произволно „резервиране" на място. Най-малко половината от плажа трябва да остане свободна и достъпна за гражданите.

За възпрепятстване на свободния достъп до морето са предвидени санкции от 2000 до 60 000 евро. При използване на плажната площ за стопанска дейност без разрешение глобата може да достигне четирикратния размер на сумата, която нарушителят би платил за законното ѝ ползване.

Незаконно поставеното оборудване се премахва за сметка на собственика. При повторни нарушения могат да последват прекратяване на търговската дейност и забрана за участие в процедури за плажни концесии.