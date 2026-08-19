Иран отвърна на Тръмп - обяви Калифорния за своя територия

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Калифорния, и по-специално районът на Лос Анджелис, е дом на най-голямата общност от хора с ирански произход извън Иран

Ирански официален акаунт определи Калифорния като „нова територия" на Иран във вторник в отговор на публикация на президента на САЩ Доналд Тръмп, в която той представи Ормузкия проток като „НОВА ТЕРИТОРИЯ НА САЩ", съобщава turkiyetoday.

Тръмп публикува изображението в своя акаунт в Truth Social във вторник. На него е показана карта на Ормузкия проток, като стратегическият воден път е ограден, а под него е изписано „НОВА ТЕРИТОРИЯ НА САЩ".

NEW TERRITORY OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN https://t.co/ztkafmWLtZ pic.twitter.com/OdOQnNS3h3 — Iran In Hyderabad (@IraninHyderabad) August 18, 2026

Публикацията последва по-ранни изявления на Тръмп, че след края на войната протокът ще бъде превърнат в американска територия. По-късно Белият дом препубликува публикацията на Тръмп в официалния си акаунт в X.

В отговор официалният акаунт Iran in Hyderabad в X публикува карта на Съединените щати, на която Калифорния е оцветена в синьо, с надпис: „НОВА ТЕРИТОРИЯ НА ИСЛЯМСКАТА РЕПУБЛИКА ИРАН".

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади също реагира на публикацията на Тръмп.

„Заблудата му относно Ормузкия проток скоро или ще бъде поправена, или ние ще поправим заблудите на този заблуден човек", написа Гарибабади в X.

Калифорния, и по-специално районът на Лос Анджелис, е дом на най-голямата общност от хора с ирански произход извън Иран. По данни на Iranian Diaspora Dashboard, поддържан от Центъра за близкоизточни изследвания към Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA), около 141 000 американци от ирански произход живеят в окръг Лос Анджелис.

Иранската общност в Южна Калифорния се разраства значително след Ислямската революция в Иран през 1979 г. Районът Уестууд в Лос Анджелис се превръща във важен център на иранската диаспора, известен като „Техранджелис" („Tehrangeles"). Размяната на остри реплики се случва на фона на засиленото напрежение между Техеран и Вашингтон след месеци на конфликт.

През юни Иран и Съединените щати подписаха меморандум за разбирателство, насочен към прекратяване на войната и проправяне на път към по-широко споразумение.

Оттогава преговорите са в застой заради спорове около прилагането на меморандума и свободата на корабоплаването през Ормузкия проток.

Преговорите между Иран и Оман относно условията за навигация през стратегическия воден път продължават, но без пробив.