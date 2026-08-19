Румъния остава шампион по инфлация в ЕС

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Румъния продължава да бъде страната с най-висок темп на инфлация в Европейския съюз – 8,2 процента през юли, въпреки че показателят се понижи спрямо 9,2 на сто през предходния месец. Това показват данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата служба.

Преди Румъния, според данните на Евростат с най-висок темп на инфлация в Европейския съюз се нареждат Литва, Кипър и България.

Най-рязко поскъпване в Румъния е отчетено в сектора на услугите (13,67 процента). Нехранителните стоки са поскъпнали със 7,93 на сто, а цените на хранителните продукти са се повишили с 5,03 процента.

„Средният темп на изменение на потребителските цени през последните 12 месеца (август 2025 г. – юли 2026 г.) спрямо предходните 12 месеца (август 2024 г. – юли 2025 г.) е 9,8 процента“, посочват от Националния статистически институт.

Очаква се в края на 2027 г. инфлацията да достигне 2,9 процента, според данни, представени през май от управителя на Националната банка на страната Мугур Исъреску.

В другия край на спектъра, с най-ниска инфлация са Швеция, Чехия, Дания и Унгария.