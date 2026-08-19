Германия и Франция осъдиха коментарите на израелския министър Бен-Гвир за Газа

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Германският канцлер Фридрих Мерц "осъжда най-категорично" изявленията, направени тази седмица от израелския крайнодесен министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, който каза, че Израел трябва да убива по "30 или 40" души "всяка нощ в Газа", заяви днес говорителят на германското правителство Себастиан Хиле, цитиран от Франс прес.

Мерц "осъжда най-категорично нехуманните и противоречащи на международното право призиви, отправени от министър Бен-Гвир", които са "неприемливи", каза Хиле по време на редовна пресконференция в Берлин.

Интервюто на Бен-Гвир предизвика широк отзвук в арабския свят, отбелязва АФП.

"Смятам, че всяка нощ в Газа трябва да се извършват целенасочени ликвидации. Ликвидирайте 30 или 40 от тях", заяви той наскоро в подкаст с бивша заложничка в Газа.

"Не само онези, които ви застрашават в този момент. Това са хора, които не би трябвало да са живи", добави той, цитиран от БТА.

"Като ги наричам "хора", всъщност им правя комплимент", посочи Бен-Гвир.

Хиле също така каза, че последните стъпки, предприети от израелското правителство на Западния бряг, по-специално обявяването на нов търг за строителство на жилища на тази окупирана територия, се следят с голямо безпокойство от канцлера.

"Той е изразявал това многократно пред министър-председателя Бенямин Нетаняху, както по време на поверителни разговори, така и в публични изявления", уточни говорителят.

По думите на Хиле, "не трябва да има никакви нови мерки за анексия на Западния бряг – нито формални, нито политически, нито свързани със строителство, нито от какъвто и да е друг характер, които в резултат да водят все по-очевидно до анексия".

"Те противоречат на решението за две държави", обобщи той.

Междувременно френският външен министър Жан-Ноел Баро също определи днес коментарите на Бен-Гвир за Газа като "неприемливи и нехуманни".

В интервю за вестник "Монтан" относно ситуацията в Близкия изток Баро изрази мнение, че "това, което се случва днес на Западния бряг, е напълно недостойно и трябва да отвращава всички".

"Ето защо наложихме санкции срещу министър Бен-Гвир, чиито неотдавнашни изказвания са неприемливи и нехуманни", добави той, като спомена по-специално забраната за влизане на френска територия, наложена на израелския министър от 23 май, след разпространението на видеоклип с активисти от флотилията за Газа, коленичили и с вързани ръце.

Баро също така не изключи възможността да бъдат наложени допълнителни санкции срещу еврейските заселници, които през последните дни проведоха нови акции на Западния бряг.

"На 28 май, за трети път, наложихме европейски санкции срещу тези заселници. Възможно е да бъдат наложени нови санкции и всички варианти са на масата", заяви той.

Освен на Итамар Бен-Гвир, от 9 юни Париж забрани достъпа на своя територия и на друг израелски министър от крайната десница – министъра на финансите Бецалел Смотрич, който активно насърчава анексирането на Западния бряг и открито призовава за повторното колонизиране на Газа.