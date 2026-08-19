US фирма взе 533 млн. долара за снаряди за Украйна, не произведе нито един годен

На практика нямахме никаква стандартизирана процедура. Просто група момчета се редуваха да удрят машината с чук всяка нощ, разказва бивш служител на фирмата

Проект за 533 млн. долара за производство на артилерийски снаряди за Украйна във фабрика на „Дженерал Дайнамикс" край Далас не е успял да произведе нито един годен за употреба снаряд, показва разследване на ProPublica и доклад на генералния инспектор на Пентагона.

Фабриката в Мескит, щата Тексас, е трябвало да увеличи производството в САЩ на 155-милиметрови артилерийски снаряди, докато Украйна изпитваше остър недостиг на боеприпаси. Американската армия е финансирала проекта, но производството е било белязано от повреди на оборудването, пропуснати срокове и други проблеми, според бивши служители и данни от федералния надзор.

Бивши служители разказват пред изданието, че роботи, внесени от Турция, многократно са се запалвали през лятото на 2024 г., информира sofx. Машините са били използвани за преместване на стомана, нагрята до около 980 градуса по Целзий, и понякога са аварирали, повреждайки оборудването и изпускайки тежки парчета стомана върху пода на фабриката.

„След втория, третия, четвъртия път това просто стана почти нормално. Стигна се дотам, че вече нищо от случващото се там не ме изненадваше", разказва бивш служител. Други машини също не са работили по предназначение. Работници твърдят, че роботизираните ръце понякога са се движели непредвидимо, а машина, предназначена да разтяга стоманата за артилерийските снаряди, често е напуквала материала. Пресите, използвани за оформянето на снарядите, пък са изисквали от работниците многократно да ги удрят с чукове.

„На практика нямахме никаква стандартизирана процедура. Просто група момчета се редуваха да удрят машината с чук всяка нощ", разказва бившият служител Куантел Уайт. До август 2025 г. армията е наредила две от трите производствени линии във фабриката да спрат работа. Дотогава „Дженерал Дайнамикс" вече е пропуснала осем крайни срока.

В доклад от юли генералният инспектор на Пентагона посочва, че предприятието не е произвело нито един годен за употреба 155-милиметров снаряд.

Въпреки проваления проект армията не е обявила публично, че „Дженерал Дайнамикс" или турският подизпълнител са понесли отговорност за проблемите с оборудването. Правителството също така не е възстановило нито един от предоставените на компанията 533 млн. долара.

В изявление армията посочва, че планира да възстанови средствата чрез неуточнени отстъпки от „Дженерал Дайнамикс" при бъдещи поръчки за производство.

„Армията упражнява строг контрол, за да гарантира, че всеки инвестиран долар осигурява необходимите способности на военните. Когато доставчиците не изпълняват договорните изисквания, както се случи в предприятието в Мескит, ние оценяваме изпълнението на договорите, търсим възстановяване на средствата и пренасочваме ресурсите", се казва в изявлението.

„Дженерал Дайнамикс" не е предоставила публично подробно обяснение за провала на проекта. Говорителят на компанията Джеф Дейвис заяви, че разследването на ProPublica „фундаментално изопачава обстоятелствата и несправедливо поставя под съмнение репутацията ни по отношение на безопасността на служителите и коректността ни към нашия клиент".

Новината идва на фона на продължаващите усилия на САЩ да увеличат производството на артилерийски боеприпаси и да възстановят запасите си, след като Вашингтон предостави големи количества 155-милиметрови снаряди на Украйна по време на войната ѝ с Русия.