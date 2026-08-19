Пребиха до смърт 19-годишно момче по време на футболен мач в САЩ

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Пребиха до смърт 19-годишно момче по време на аматьорски футболен мач в САЩ. Тийнейджърът е опитал да защити брат си, който е бил нападнат от противниците си.

Тумусифу Базираке играл футбол с брат си Жанпол срещу група непознати на стадион „Суено Парк" във Финикс на 6 август около 20:00 часа. След края на мача между играчите избухнал конфликт, който бързо прераснал в жесток побой, съобщават от полицията във Финикс, предаде New York Post.

По думите на Жанпол всичко започнало, след като противниковите играчи се ядосали, че са загубили мача, пише Би Ти Ви.

„Те започнаха да ни бият и да ни блъскат, защото им вкарахме голове. Ядосаха се и всичко ескалира", разказва той пред местната телевизия WKYC.

Жанпол си спомня, че първоначално един от противниковите играчи го ударил. Той се опитал да се защити, но срещу него се нахвърлили няколко души. Тогава Тумусифу се намесил, за да помогне на брат си.

„След като противниковият играч ме удари, го блокирах. После всички се нахвърлиха върху мен. Тогава и брат ми се намеси", разказва Жанпол.

Последвали около 20 минути на жестоко сбиване. Жанпол разказва, че в един момент видял брат си на земята, докато нападателите продължавали да го ритат и удрят.

„Опитах се да се обърна. Тогава той беше на земята и те просто го тъпчеха. Ритаха го, удряха го с юмруци – всичко", разказва братът.

Нападателите избягали от парка, след като забелязали, че Тумусифу не реагира. Малко по-късно пожарникари го открили в безсъзнание и го откарали по спешност в болница в изключително тежко състояние.

19-годишният младеж починал на 13 август от получените травми. След смъртта му полицията започнала разследване за убийство. Тялото му е предадено на съдебен лекар, който трябва да установи точната причина за смъртта чрез аутопсия.

Засега няма арестувани. Полицията не е съобщила и самоличността на заподозрените или на други лица, които представляват интерес за разследването.

Семейството на Тумусифу е съкрушено от загубата. Младежът е трябвало да започне първия си семестър в колежа на 24 август – само дни след смъртта си. Той мечтаел след дипломирането си да стане пожарникар.

Майка му разказва чрез преводач, че синът ѝ обичал училището и образованието и искал да стане пожарникар, за да „помага на хората".

За семейството е създадена кампания за набиране на средства за погребението му. Целта е Тумусифу да бъде изпратен с „достойнство, любов и уважение".